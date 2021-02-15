Жители Приморья из-за циклона могут закончить рабочий день пораньше

Из-за снежного циклона губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил главам компаний отпустить работников домой пораньше, сообщает пресс-служба администрации региона.

Возможно, будут отменены занятия в школах. Энергетикам поручено предоставить расчеты сил и средств на случай перебоев в энергоснабжении из-за порывов ветра.

По данным Примгидромета, в понедельник, 15 февраля, усилится снег, возможен штормовой ветер. 16 февраля циклон уйдет на Сахалин, но в восточных и центральных районах Приморья снегопад сохранится.

Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. Отменены несколько десятков автобусных рейсов.