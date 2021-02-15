Отступившие от Москвы снегопады не собираются сдаваться в других регионах. И чем они круче, тем активнее власти пытаются привести в чувство гражданской ответственности автомобилистов и водителей фур. Мешают они снег убирать. Среди мер воздействия - штрафы за неправильную парковку, запрет на въезд в город и бесплатный общественный транспорт. Не всё это срабатывает. Но регионам есть чему поучиться друг у друга.

Мешаешь - плати

В Ижевске собираются штрафовать за авто, мешающие уборке снега. С такой инициативой выступила директор управляющей компании Ирина Плигина на республиканском совещании по уборке снега.

"Предлагаю внести в закон Удмуртской Республики статью, предусматривающую административную ответственность автомобилистов, нарушающих требование СанПиН, а именно - паркуются на расстоянии менее десяти метров от стен домов, что запрещено", - пояснила Плигина.

По ее словам, на просьбы убрать авто в определенное время откликаются далеко не все. На первый взгляд, все логично. А на второй - нереалистично. Где в условиях уплотнительной застройки найти место для парковки не ближе десяти метров от дома? И еще. Далеко не всегда уборка проходит в то время, которое указано в объявлении.

Тем не менее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов попросил Ирину Плигину оформить предложение о штрафах в письменном виде и направить в администрацию, чтобы его рассмотрели вместе с главой Ижевска.

Против введения штрафов уже высказался председатель общественной организации "Автомобильная Удмуртия" Борис Ломаев. Он считает, что управляющие компании должны активнее работать с автомобилистами. Он предлагает развешивать объявления при въезде во двор с расписанием уборки снега. И строго выполнять запланированное.

Коллега Бориса Ломаева из Екатеринбурга - председатель регионального комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов - сомневается, что штрафы смогут ввести быстро: "Это сложная правовая процедура. Нужна четкая юридическая трактовка: что значит "мешают уборке", какой объем выпавшего снега должен при этом находиться рядом и прочее. Все это не такие простые вопросы, если переводить дело в юридическую плоскость".

По прогнозам Ларионова, если "снежно-уборочный закон в Ижевске и примут, то не раньше чем к следующей зиме". Однако он не исключает, что "в Ижевске могут угодить в такой же снежно-правовой капкан", как случилось в Екатеринбурге".

Не получилось

В Екатеринбурге власти решили устанавливать временные знаки "стоянка и парковка запрещена" на улицах, которые планируют чистить ночью. Активные автомобилисты разрушили эти замыслы.

"Представьте, человек припарковал машину, где не было запрещающих знаков, а затем попал в больницу, уехал в другой город, - рассуждает Дмитрий Ларионов. - Потом пошел снег, установили запрещающие знаки, и его машину увезли на штраф-стоянку. Владелец автомобиля может оспорить действия властей и взыскать с них всю сумму ущерба. Предупреждать об установке временных и постоянных знаков о запрете стоянки и парковки необходимо не менее чем за 21 день".

В соцсетях развернулись жаркие дискуссии на тему уборки улиц и прав автомобилистов. Власти решили временные знаки не ставить. Теперь мэрия предупреждает, на какие улицы выйдет техника на ночную уборку за один-два дня на своем сайте и в местных СМИ. Реагируют не все. Часть машин неизбежно приходится эвакуировать.

Но оказывается, можно было ввести и временные запреты на стоянку, как это сделали в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Здесь так все продумали, что горожане практически не замечают нововведений.

Обошлись без штраф-стоянки

В Петербурге, сообщили "РГ" в комитете по благоустройству, работает целая система знаков. В спальных районах снег чистят по будням в рабочее время. В центре города - по ночам.

Еженедельно на различных участках улиц запрещают парковку на несколько часов для уборки дороги, в том числе и от снега. Об этом сообщают заранее. Если в это время на улице обнаруживают машину, то ее эвакуируют. Но бывает, снегопады, как в этом году, лавиной обрушиваются на город. Тогда используется практика перемещения. На улицу приезжает дорожная техника и эвакуатор. Но он увозит машины не на штраф-стоянку, а в соседние дворы. За это владельцы машин не платят.

Во дворах ситуация сложнее. Там дорожных знаков не поставить. Но управляющие компании как-то уговаривают владельцев авто подвинуться. В Петербурге это получается с большим успехом, чем в Ижевске. Поэтому и штрафы вводить никто не собирается.

Ничего не мешает и властям Нижнего Новгорода вводить временные запреты на парковку. В эту снежную зиму на шесть дней даже остановка машин стала "вне закона" на одиннадцати центральных улицах. Постановление об этом подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. И не понадобился 21 день, о которых говорил защитник прав автомобилистов из Екатеринбурга. В городе утвержден порядок введения временных ограничений или прекращения движения транспорта по автодорогам региона. Впрочем, есть и другие варианты, которые дают возможность очищать дороги от снега.

Снежный билет

Во Владивостоке на двое суток ограничили проезд по городу тяжеловесного, крупногабаритного транспорта и грузовиков с прицепом. Их отсутствие дает возможность оперативно ликвидировать последствия снежной стихии.

Креативно подошли к проблеме в Ярославле. Здесь после мегаснегопада на один день для автомобилистов ввели "снежный билет". Чтобы они пересели на общественному транспорту. Проезд для них - бесплатный. Надо только предъявить кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Власти объяснили, что эта акция позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, уменьшить аварийность в сложных погодных условиях, а также качественно очистить дороги и вывезти снег с прибордюрной части.

Акция "Снежный билет" после сильных снегопадов проводится в Ярославле уже не первый год. Она была объявлена впервые в январе 2016 года. Тогда на общественный транспорт пересели около семи тысяч автомобилистов. После сильного январского снегопада 2019 года участниками акции стали уже больше девяти тысяч человек.