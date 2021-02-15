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Текст:   Марина Трубилина 
16:40 15.02.2021

Почти 16 тысяч молодых семей получили субсидии на покупку жилья

Число молодых семей, получивших соцвыплаты на приобретение жилья, в 2020 году превысило план на 2,24%, сообщает пресс-служба Минстроя.

Фото: Татьяна Кравченко
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В 2019 году новое жилье благодаря госсубсидии смогли получить 15 978 молодых семей. В 2020-м по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" планировалось выдать их 15 770 семьям. Однако фактически за год эти выплаты получили 16 123 семьи.

Лидерами стали Самарская и Иркутская области, Хабаровский край.

"Помогая молодым семьям в приобретении жилья, государство решает сразу несколько важных социальных задач, фактически инвестируя в развитие страны в целом, в том числе в улучшение демографической ситуации", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Социальные жилищные выплаты молодым семьям выделяются с 2006 года. За это время их получили около 330 тысяч семей. Из федерального бюджета на это было направлено более 62 млрд рублей, еще 138 млрд рублей привлечено из региональных бюджетов. Сами семьи вложили в это жилье около 256 млрд рублей.