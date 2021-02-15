В Башкирии объединят два крупных университета

Власти республики приняли решение объединить Башгосуниверситет и Уфимский государственный авиационный технический университет. Об этом решении объявил глава региона Радий Хабиров 15 февраля на оперативном совещании в правительстве РБ.

По его словам, если не создать крупный новый университет, объединив усилия БашГУ и УГАТУ, то регион выйдет из конкурентной борьбы с другими регионами.

- Это решение должно быть исполнено, - заявил Радий Хабиров.

Объединение двух крупнейших вузов республики уже давно обсуждалось в социальных сетях и научном сообществе. 8 февраля на встрече с молодыми учеными глава региона заметил, что пора подумать об объединении БашГУ и УГАТУ, но при условии сохранения их идентичности.