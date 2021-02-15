В Перми разработали устройство для домашнего тестирования на COVID-19

Пермские ученые разработали проект устройства для проведения экспресс-анализа по выявлению коронавирусов. Об этом сообщили в пермском национальном исследовательском политехническом университете.

Прибор, который создают ученые, способен в домашних условиях, за несколько минут определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных.

- Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, поэтому появляются их новые, более вирулентные штаммы, - говорит Сергей Костарев, профессор кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы". - Важно быстро выявить инфицированных. Поэтому мы предложили автоматизировать этот процесс, чтобы человек оперативно узнавал об опасности.

Устройство, разработанное в Перми, позволяет выявлять антигены к двенадцати типам коронавирусов.