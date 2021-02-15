В Самаре создали виртуальный тренажер для операторов дронов

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали учебный тренажер для операторов дронов с использованием возможностей виртуальной реальности.

В вузе второй год читают специальный интенсивный курс будущим операторам гражданских беспилотников. Тренажер позволит отрабатывать все тонкости управления дроном, в том числе в экстренных ситуациях, не подвергая дорогой аппарат даже малейшим рискам.

По словам одного из авторов разработки, руководителя Центра беспилотных систем Самарского университета Давида Овакимяна, уникальность учебно-тренировочного комплекса в том, что он не является чисто программным, "софтовым". Обычно в качестве подобных тренажеров для обучения будущих пилотов дронов выступают виртуальные симуляторы, похожие на компьютерные игры, в которых физика полета и многие тонкости пилотирования лишь приближены к реальности.

Самарцы также сделали виртуальную часть: глядя на монитор, можно управлять виртуальным дроном в разных локациях - в городе или на природе и при различных погодных условиях. Но в учебных полетах на этом тренажере участвует и настоящий дрон, который подвешен в специальном кубе на конструкции "кольцо в кольце". То есть находится в центре колец и может занимать любое положение, оставаясь при этом на месте.

- Конструкция позволяет обучающемуся одновременно управлять и виртуальным дроном в компьютерной реальности, и настоящим, который установлен внутри учебно-тренировочного комплекса, - рассказал Давид Овакимян. - Оба дрона, виртуальный и настоящий, синхронизированы, и все, что происходит с коптером в виртуальной реальности, сразу же дублируется на дроне настоящем. То есть обучающийся видит, как ведет себя реальный летательный аппарат в результате тех или иных маневров, к примеру, при сильном ветре, под дождем или снегом, на каких критических углах атаки он, например, может "свалиться". В ходе обучения будущему пилоту очень важно видеть, как реагирует реальный дрон, а не нарисованный на компьютере.

С помощью тренажера можно отработать внештатные ситуации, например, если винт отлетел или сломался в воздухе, камера запотела, заряд аккумулятора полностью сел. Оператор дрона должен сориентироваться и понять, что произошло и принять меры.

И еще: тренажер универсален. Он не заточен под квадрокоптер, конструкция сделана так, что к ней может быть прикреплен любой летательный аппарат - самолетного, вертолетного типа; нано-, квадро-, гексо, октокоптеры и прочие.

В рамках проекта ученые подготовили заявки на два патента - один на конструкцию куба, где размещается беспилотник, второй на программное обеспечение - симулятор полета беспилотника.

В перспективе учебно-тренировочный комплекс планируется усовершенствовать. Уже сейчас этот тренажер можно использовать для дистанционного обучения - разработчики предусмотрели возможность подключаться к нему по Интернету и управлять дроном дистанционно: обучающийся видит в таком случае у себя на мониторе две картинки - виртуальную реальность и видеоизображение куба с настоящим беспилотником.