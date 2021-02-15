В Самаре создали виртуальный тренажер для операторов дронов

Новости

В Подмосковье задержали наркодилеров с 2 кг метилэфедрона 10:35
В Москве открыли первый лазерный пешеходный переход 10:24
На курильском вулкане Пик Сарычева началось извержение 10:20
Названы наиболее рискованные для вложений валюты 10:13
Премьер Эстонии допустила использование "Спутника V" 10:12
200-300 тысяч рублей в день: Михалков рассказал о гонорарах недовольных жизнью артистов 10:00
В Дании не будут выгонять матерей из роддомов спустя 4 часа после родов 09:58
Олег Тиньков заявил об уходе из бизнеса 09:43
Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео 09:29
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям 09:19
Япония заявила о готовности к переговорам с Россией 09:00
США вложат 2,5 млн долларов в "мягкую силу" на Балканах 08:47
В Японии произошло новое землетрясение 08:36
Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open 08:33
В Греции протестующие закидали полицейских апельсинами 07:35
Представители ВОЗ насчитали в Китае 13 штаммов коронавируса 06:56
Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России в марте 06:01
ПВО Сирии отразила атаку со стороны Израиля в окрестностях Дамаска 05:21
У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена 05:10
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 63 доллара 04:47
Роспотребнадзор создал тест по выявлению британского штамма COVID-19 04:24
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала 03:49
Вильфанд: Москвичей ждут 20-градусные морозы по утрам 03:40
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни 02:41
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Европейской России 02:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 09:19
Рубрика: Общество

В Самаре создали виртуальный тренажер для операторов дронов

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали учебный тренажер для операторов дронов с использованием возможностей виртуальной реальности.

В вузе второй год читают специальный интенсивный курс будущим операторам гражданских беспилотников. Тренажер позволит отрабатывать все тонкости управления дроном, в том числе в экстренных ситуациях, не подвергая дорогой аппарат даже малейшим рискам.

Фото: РИА Новости
В России создадут средства для перехвата дронов противника

По словам одного из авторов разработки, руководителя Центра беспилотных систем Самарского университета Давида Овакимяна, уникальность учебно-тренировочного комплекса в том, что он не является чисто программным, "софтовым". Обычно в качестве подобных тренажеров для обучения будущих пилотов дронов выступают виртуальные симуляторы, похожие на компьютерные игры, в которых физика полета и многие тонкости пилотирования лишь приближены к реальности.

Самарцы также сделали виртуальную часть: глядя на монитор, можно управлять виртуальным дроном в разных локациях - в городе или на природе и при различных погодных условиях. Но в учебных полетах на этом тренажере участвует и настоящий дрон, который подвешен в специальном кубе на конструкции "кольцо в кольце". То есть находится в центре колец и может занимать любое положение, оставаясь при этом на месте.

- Конструкция позволяет обучающемуся одновременно управлять и виртуальным дроном в компьютерной реальности, и настоящим, который установлен внутри учебно-тренировочного комплекса, - рассказал Давид Овакимян. - Оба дрона, виртуальный и настоящий, синхронизированы, и все, что происходит с коптером в виртуальной реальности, сразу же дублируется на дроне настоящем. То есть обучающийся видит, как ведет себя реальный летательный аппарат в результате тех или иных маневров, к примеру, при сильном ветре, под дождем или снегом, на каких критических углах атаки он, например, может "свалиться". В ходе обучения будущему пилоту очень важно видеть, как реагирует реальный дрон, а не нарисованный на компьютере.

С помощью тренажера можно отработать внештатные ситуации, например, если винт отлетел или сломался в воздухе, камера запотела, заряд аккумулятора полностью сел. Оператор дрона должен сориентироваться и понять, что произошло и принять меры.

Фото: iStock
Ученые придумали сервис для оценки тяжести поражения легких при COVID-19

И еще: тренажер универсален. Он не заточен под квадрокоптер, конструкция сделана так, что к ней может быть прикреплен любой летательный аппарат - самолетного, вертолетного типа; нано-, квадро-, гексо, октокоптеры и прочие.

В рамках проекта ученые подготовили заявки на два патента - один на конструкцию куба, где размещается беспилотник, второй на программное обеспечение - симулятор полета беспилотника.

В перспективе учебно-тренировочный комплекс планируется усовершенствовать. Уже сейчас этот тренажер можно использовать для дистанционного обучения - разработчики предусмотрели возможность подключаться к нему по Интернету и управлять дроном дистанционно: обучающийся видит в таком случае у себя на мониторе две картинки - виртуальную реальность и видеоизображение куба с настоящим беспилотником.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
В Новосибирске и Томске задержали участников террористической ячейки
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии