В Самарской области обрушились стены и кровля жилого дома

В поселке Безенчук в Самарской области при разгерметизации газового баллона обрушились стены жилого дома и кровля. Пострадала женщина 1956 года рождения. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Дом был не газифицирован. Утром 15 февраля после разгерметизации баллона произошел пожар, а затем обрушилась кровля и стены на площади 30 квадратных метров.

Пострадавшую женщину вытащили из завалов спасатели. Сейчас она находится в районной больнице.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУЦ МЧС по Самарской области.