В Саратовской области проверят детей, плевавших в Вечный огонь

В Саратовской области прокуратура проверяет сообщение о хулиганстве детей у мемориального комплекса.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, руководитель ведомства Сергей Филипенко поручил подчиненным проверить сообщение о "антиобщественных действиях" у мемориала погибшим солдатам в городе Вольске.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, - информирует пресс-служба ведомства.

Ранее жительница Вольска оставила анонимное сообщение в соцсети. По ее словам, во время прогулки в центре города она увидела, как дети якобы плевали в Вечный огонь. Гражданка сделала им замечание, а несовершеннолетние в ответ нецензурно ее обругали. На фотографии, которая размещена вместе с сообщением, четверо детей стоят вокруг Вечного огня.