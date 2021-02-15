На Алтае вынесли приговоры за "торговлю русским языком"

В Алтайском крае сотрудники регионального управления ФСБ выявили сразу два подпольных "центра", которые занимались легализацией иностранцев в России. Они действовали в Барнауле и Бийске, и "благодаря" им за несколько лет незаконно получили документы на пребывание и работу более полутора тысяч граждан Средней Азии, Армении и Китая. Организаторы этих центров осуждены, а иностранцам грозит выдворение из страны.

На днях Бийский городской суд вынес приговор двум жительницам наукограда, которые несколько лет "помогали" выходцам из Средней Азии и Армении сдавать экзамен по русскому языку. Они признаны виновными в организации незаконной миграции (пункт а) части 2 статьи 322.1 УК РФ).

Сертификат о знании языка, истории и законодательства РФ нужен иностранцам, чтобы получить разрешение на временное пребывание и патент на работу в России. Предприимчивые дамы смекнули, что учить склонения и спряжения гостям из соседних республик некогда, да и не хочется, и стали предлагать им услуги по написанию тестов. А когда в 2017 году в экзамен ввели устную часть - "говорение", бийчанки не растерялись и предложили иностранцам просто зазубривать устные ответы на вопросы. Такое якобы "говорение" на русском подпольные экзаменаторы снимали на видео и отправляли в реальные центры тестирования вместе с письменными ответами.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю корреспонденту "РГ" рассказали, что схема работала без сбоев: все, кому помогали псевдоэкзаменаторы, в итоге получили сертификаты, а затем и разрешения на пребывание и работу в России. Документы были подлинные, но получены незаконным путем, ведь большинство "сертифицированных" иностранных специалистов на деле не могут связать на русском и двух слов.

За свои услуги специалисты "Бюро переводов" - так назывался подпольный центр экзаменовки в Бийске - брали в среднем по 15 тысяч рублей с человека. За пять лет через них, по оперативной информации ФСБ, прошло более 1,5 тысячи иностранцев. Суд оценил размах незаконной деятельности бийчанок в два с половиной года условно и 30 тысяч рублей штрафа - каждой. Правда, виновными они признали себя лишь частично, поэтому намерены обжаловать решение суда.

А вот приговор организаторам подобной схемы в Барнауле уже вступил в законную силу. Двое мужчин за "помощь" в получении сертификатов о знании русского языка нескольким гражданам КНР получили тоже условные сроки - два года восемь месяцев и два года шесть месяцев. Один из них работал рядом с Китайским рынком, поэтому все языковые трудности выходцев из Поднебесной знал не понаслышке. Вот и решил сделать бизнес на иностранцах.

Схема барнаульских "помощников" была такой же, как в Бийске: они заполняли тесты за не говорящих по-русски китайцев и снимали видео, где те якобы отвечают на вопросы. Для этого приходилось составлять из иероглифов фразы, напоминающие по звучанию русскую речь. Все опрошенные следователями граждане КНР утверждали, что на родном языке фразы были полной бессмыслицей - набор звуков, который приходилось долго зубрить. Но для прохождения экзамена такой "абракадабры" оказалось достаточно.

Большинство иностранцев не подозревали, что участвуют в чем-то незаконном. "Они воспринимали это как помощь за деньги", - пояснили следователи. Правда, такая помощь вышла им боком: после вступления в силу судебных приговоров миграционная служба отзовет незаконно полученные документы и выдворит их из страны.

P. S.

Лжеэкзаменторы осуждены, иностранцев отправят на родину, но почему никто не задает вопросы центрам тестирования, созданным при МГУ и институте русского языка им. Пушкина? Ведь они спокойно принимали поддельные тесты? В ФСБ надеются, что после серии уголовных дел этими образовательными организациями заинтересуются надзорные органы - прокуратура и министерство образования.