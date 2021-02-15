Новосибирская область ввела в 1,5 раза больше жилья, чем Красноярский край

В Новосибирской области в 2020 году ввели в эксплуатацию более 1,94 миллиона квадратных метров жилья (к аналогичному периоду 2019 года рост составил 110,3 процента, 114,9 процента - от планового показателя).

По этому показателю регион вошел в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации и вновь занял первое место в Сибирском федеральном округе, причем с серьезным отрывом. Так, Новосибирской области введено в 1,5 раза больше жилья, чем в Красноярском крае (1,25 миллиона квадратов), в 1,8 раза больше, чем в Иркутской области (1,07 миллиона), и в 2,3 раза больше, чем в Алтайском крае, где сдали 0,82 миллиона квадратных метров.

Глава региона Андрей Травников, выступая на оперативном совещании в правительстве области, назвал результат более чем достойным.

- В прошлом году были объективные трудности - пандемия, первый год работы в новых условиях привлечения средств граждан для долевого строительства. Тем не менее, получен хороший результат. Уверен, что и в 2021 году у нас есть предпосылки увеличить объемы ввода жилья, тем более что правительство Российской Федерации в прошлом году дало нам новые инструменты. В частности, очень успешно стартовала программа сельской ипотеки, она продлена до 2025 года. Нужно в полной мере использовать этот инструмент, - сказал Андрей Травников.

С основным докладом об итогах работы строительной отрасли в 2020 году и планах на 2021 год выступил министр строительства области Иван Шмидт. По его данным, в 2020 году на долю многоквартирного жилья в регионе приходится более 1,4 миллиона квадратных метров, или 74,6 процента от общего объема введенного жилья. Жителями области за счет собственных и заемных средств построено порядка 493 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, или 25,4 процента от общего объема введенного жилья.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" перед строителями стоит задача - увеличить объемы жилищного строительства к 2030 году до 2,6 миллиона квадратных метров. В планах 2021 года - ввести в эксплуатацию около 1,7 миллиона квадратов. Как было отмечено на оперативном совещании, областное правительство предпринимает значительные усилия по поддержке развития жилищного строительства в сельских районах, строительства служебного жилья, а также жилья для детей-сирот.

- У нас есть не просто все основания, а обязанность создать все условия, для того, чтобы наши жители, в первую очередь жители сельской местности, семьи могли улучшить свои жилищные условия, - глава региона.

Губернатор поставил перед главами районов и городских округов задачу увеличить объемы жилищного строительства.