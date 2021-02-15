Новости

На Урале под завалами котельной нашли тело второго погибшего 20:31
В Минэнерго объяснили рост цен на автомобильное топливо в январе 20:24
В Китае владельцев электроавтомобилей наделят особыми правами 20:01
Защита от паводков обойдется России в 1 млрд рублей 19:52
В Башкирии объединят два крупных университета 19:44
Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 19:54
Рубрика: Происшествия

Испытание лесом

В Хакасии за взятки задержан крупный чиновник
Текст: Алексей Бондарев (Абакан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В Абакане по подозрению в получении крупной взятки арестован руководитель автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев. Вместе с ним под следствие попал помощник руководителя аппарата главы региона Виктор Гаранин, который, как полагает следствие, "был в доле".

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что им предъявлены обвинения по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере) соответственно. Речь идет о четырех миллионах рублей, которые Васильев получил за заключение договоров купли-продажи древесины. Часть денег предназначалась Гаранину.

В Приамурье экс-начальника военного госпитали осудили за крупную взятку

Васильеву по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гаранину - заключение под стражу, сообщает СК. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Республике Хакасия. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Общественников эта новость не удивила. Еще в конце прошлого года они сигнализировали главе республики Валентину Коновалову, что многие детали карьеры Андрея Васильева выглядят сомнительными.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Абакан Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи