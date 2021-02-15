В Абакане по подозрению в получении крупной взятки арестован руководитель автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев. Вместе с ним под следствие попал помощник руководителя аппарата главы региона Виктор Гаранин, который, как полагает следствие, "был в доле".

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что им предъявлены обвинения по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере) соответственно. Речь идет о четырех миллионах рублей, которые Васильев получил за заключение договоров купли-продажи древесины. Часть денег предназначалась Гаранину.

Васильеву по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гаранину - заключение под стражу, сообщает СК. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Республике Хакасия. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Общественников эта новость не удивила. Еще в конце прошлого года они сигнализировали главе республики Валентину Коновалову, что многие детали карьеры Андрея Васильева выглядят сомнительными.