Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что им предъявлены обвинения по части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере) соответственно. Речь идет о четырех миллионах рублей, которые Васильев получил за заключение договоров купли-продажи древесины. Часть денег предназначалась Гаранину.
Васильеву по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гаранину - заключение под стражу, сообщает СК. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Республике Хакасия. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.
Общественников эта новость не удивила. Еще в конце прошлого года они сигнализировали главе республики Валентину Коновалову, что многие детали карьеры Андрея Васильева выглядят сомнительными.