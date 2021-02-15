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15.02.2021 22:08
Рубрика: Происшествия

Детям на Ставрополье разрешили пропустить уроки из-за снегопада

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае 16 февраля родителям школьников и дошкольников разрешили оставить детей дома из-за мощного снегопада, обрушившегося на регион. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, прогулы им засчитывать не будут.

Как в регионах справляются с последствиями снегопада

- Считаю, что тем, у кого ситуация позволяет - завтра, 16 февраля, надо предоставить возможность оставить детей дома. В школу и садик не вести. Образовательные учреждения при этом будут работать как обычно, - написал Владимиров.

Ставрополь и другие крупные города региона в понедельник вечером встали в пробки. Снегоуборочная техника не успевает расчищать заносы. По прогнозам синоптиков, во вторник ситуация только ухудшится - снег продолжит идти всю ночь и 16 февраля днем, а также сохранится низкая температура и сильный ветер. Дорожные службы на территории края переведены в круглосуточный режим работы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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