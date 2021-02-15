Два медика скорой помощи пострадали в ДТП на Ставрополье

Автомобиль скорой упал в кювет по пути в Кисловодск Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края

Автомобиль скорой помощи утром 15 февраля вылетел с дороги в Минераловодском городском округе на Ставрополье и перевернулся. Как сообщили в УГИБДД региона, в результате ДТП пострадали два фельдшера.

- Около 6.30 утра на 5-м километре автодороги "Минеральные Воды-Кисловодск" водитель скорой помощи на участке проведения дорожно-ремонтных работ выбрал небезопасную скорость движения на зимней дороге. Не справившись с управлением, он съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, - отметили в Госавтоинспекции.

Машина скорой упала на бок в кювет. Травмы получили два фельдшера, их доставили в горбольницу Пятигорска. Водитель в аварии не пострадал.

УГИБДД Ставрополья по факту происшествия сейчас проводит проверку. Предварительно, причиной ДТП могла стать наледь на дороге.