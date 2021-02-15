Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании терроризма

Следователи СКР по Дагестану приступили к допросу 32-летнего уроженца Буйнакска, обвиняемого в организации финансирования терроризма. В прошлом году он был объявлен в международный розыск, а в начале февраля этого года был пойман силами ФСБ и МВД региона.

Как считают следователи, в июле 2016 года обвиняемый начал привлекать деньги на поддержку террористических группировок в Сирии и Ираке, а также бандитских вооруженных формирований внутри самой России. Причем деньги он привлекал даже от собственной матери. За это время он собрал не менее 370 тысяч рублей, который пошли на подготовку или совершение экстремистских и террористических действий, уверены в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи собирают доказательства и улики для предъявления их в суде. Если вина обвиняемого подтвердится, ему грозит срок вплоть до пожизненного тюремного заключения.