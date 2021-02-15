101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса

В Псковской области прививку от коронавирусной инфекции сделала 101-летняя Эмилия Осиповна Волтухова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эмилия Осиповна - одна из самых пожилых жительниц Псковской области. Свой возраст она не скрывает - 2 мая ей должно исполниться 102 года.

С 2011 года Эмилия Осиповна проживает в Новосельском доме-интернате. В последние годы пенсионерка прикована к постели, тем не менее, она в курсе всех новостей. Узнает их Эмилия Осиповна из телевизора прямо над кроватью.

Учитывая солидный возраст пациентки, в поликлинику на прививку она не поехала. Медсестры сами прибыли в дом-интернат и сделали Эмилии Осиповне прививку первым компонентом вакцины от COVID-19.