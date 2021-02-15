Атомный ледокол "Вайгач" прошел один миллион морских миль

Атомный ледокол "Вайгач"15 февраля установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов, пройдя во льдах 1 миллион морских миль. С момента ввода в эксплуатацию ледоколом проведено 2706 морских судов и кораблей ВМФ.

Атомоход регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта и отводу их от причалов. Кроме того, "Вайгач" сопровождает суда по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей.

- Сейчас ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки на атомных ледоколах "Вайгач" и "Таймыр" до 235 тысяч часов, - сообщил главный инженер ФГУП "Атомфлот" Олег Дарбинян.

Впервые ресурс реакторной установки до 200 тысяч часов был продлен в 2017 году на атомном ледоколе "Вайгач". Аналогичные работы были проведены на атомоходе "Таймыр".

Справка "РГ"

Вайгач - мелкосидящий атомный ледокол проекта "Таймыр" (проект 10580). Заложен на верфи "Хольстрем Хисталахти" концерна "Вяртсиля Меритеоллисуус" в Хельсинки (Финляндия). В 1989 году отбуксирован на Балтийский судостроительный завод, где произведен монтаж ядерной энергетической установки на основе реактора КЛТ-40М. Введен в эксплуатацию 25 июля 1990 года. Позволяет преодолевать лед толщиной в 1,77 метра со скоростью 2 узла. Отличительная черта данного проекта ледоколов - уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек.