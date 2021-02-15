В Череповце рестораторы в суде доказали наличие в салате "любви повара"

Череповецкий городской суд отказал в иске мужчине, который не нашел в салате ингредиента под названием "любовь повара". Рестораторы смогли доказать, ингредиент был, просто посетитель его не разглядел.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, салат состоял из mix салата, мякоти апельсина, шампиньонов, красного лука, мяса утки, рукколы, болгарского перца и был посыпан кедровыми орехами. В меню было указано, что в салат сделан с "любовью повара". Заинтригованный череповчанин съел салат, но любви в нем так и не нашел.

Тогда мужчина решил, что этот салат нарушает его права как потребителя и подал судебный иск. Свои моральные страдания он оценил в восемь тысяч рублей.

Рестораторы в отзыве на иск парировали, что "любовь повара" - это на самом деле заправка для салата. Она состоит из горчицы, винного уксуса, подсолнечного масла, меда и специй.

В суде внимательно изучили рецепт салата и пришли к выводу, что права потребителя он не нарушает.

К слову, оригинальные рецепты не помогли ресторану пережить это непростое для сферы общепита время. Заведение закрылось, и о "любви повара" теперь можно почитать только в судебной документации.