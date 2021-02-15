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15.02.2021 18:23
Рубрика: Власть

КС РФ проверит закон о персональных данных

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ проверит Федеральный закон "О персональных данных". В основе разбирательства - новое "дело врачей".

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Дело появилось в 2018 году, когда врач из Воронежа Татьяна Гладышева потребовала от интернет-портала prodoktorov.ru, учредителем которого является ООО "МедРейтинг", удалить ее страницу с данными о месте работы и должности, а также все отзывы, оставленные на ней. По мнению врача, создание персонального профиля без разрешения нарушает ее право на частную жизнь. Администрация сетевого ресурса отказалась удовлетворить эти требования, сославшись на то, что данные взяты из открытых источников. Однако позицию Гладышевой поддержал Верховный суд РФ, отправив дело на новое рассмотрение. В его определении, в частности, указано, что в публичном пространстве врач находится в уязвимой позиции, связанный врачебной тайной и не имеющий возможности отвечать на критику. Кроме того, сама критика зачастую является анонимной, то есть установить ее объективность тоже невозможно. Отсылку судов к нормам ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" ВС также признал неправильной.

- Указанная норма закона, предписывающая в обязательном порядке публиковать на сайте лечебного учреждения список работающих в нем врачей, имеет целью оценку качества условий оказания услуг указанным учреждением, в то время как конструкция профиля Гладышевой ТВ., размещенного на сайте prodoktorov.ru, предполагает персональную оценку деятельности только истицы, - указал ВС РФ. - Оценка указанных обстоятельств в определении суда апелляционной инстанции также отсутствует.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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На основании этой позиции дело Татьяны Гладышевой было пересмотрено, хотя моральная компенсация вместо 150 тысяч рублей составила всего пять тысяч. Теперь уже "МедРейтинг" оспаривал это решение в ВС, но своего не добился. Новый шаг - проверка конституционности самой нормы закона, примененной в его деле.

По мнению заявителя, публикация персональных данных врачей порталу "необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных", и закон это допускает.

- Применение судами в конкретном деле пункта 8 части 1 статьи 6 ФЗ "О персональных данных" привело к нарушению права заявителя на распространение информации и свободы средств массовой информации, - указано в жалобе.

Администрация интернет-портала также надеется, что КС даст разъяснения по вопросу, кого можно относить к публичным личностям, учитывая общественный интерес к деятельности медработников, и разъяснения пределов понятия "частная жизнь" применительно к подобной ситуации.

О сроках рассмотрения жалобы станет известно позднее.

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