На Земле Франца-Иосифа выпало аномально малое количество снега

Обычно белые медведицы выбирали Землю Александры для залегания в берлоги. Фото: Денис Менников/Национальный парк "Русская Арктика"

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Архангельской области выпало крайне мало снега, что осложнило работу круглогодичной базы полярников.

Как сообщили в нацпарке "Русская Арктика", его инспекторы впервые наблюдают столь скудный снежный покров на архипелаге. Из-за недостатка снега на острове Земля Александры, где работает полевая база "Омега", невозможно даже передвигаться на снегоходах. Именно этим транспортом полярники пользовались много лет в снежное время года.

Кроме того, сотрудники нацпарка отметили другое аномальное явление: остров покинули белые медведи. Обычно самки всегда залегали в берлоги на этой территории.

По словам начальника полевой базы Дениса Менникова, самих медведей на Земле Александры никто не видел с тех пор, как замерзли Северная бухта и проливы. Лишь два-три раза инспекторы наткнулись на свежие следы хищников.

Сейчас на полевой базе зимуют два сотрудника нацпарка, принявшие вахту в декабре. В конце февраля на арктическом архипелаге произойдет долгожданное событие - восход солнца, который ознаменует завершение длинной полярной ночи.