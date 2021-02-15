Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей

Народный артист РСФСР Михаил Боярский оказался в базе исполнительных производств управления службы судебных приставов по Петербургу.

Как следует из текста документа на сайте регионального управления УФСПП, на артисте висит штраф ГИБДД в размере трех тысяч рублей.

Стоит отметить, что взыскание штрафа за нарушение правил дорожного движения - это крайняя мера. Обычно автолюбителю дается два месяца с момента правонарушения, чтобы погасить долг.

Административное правонарушение, которое вменяют Михаилу Боярскому, произошло 30 ноября прошлого года. Исполнительное производство возбуждено только сейчас.

В документах не раскрывается, за что именно получил штраф известный артист. Но ранее Михаил Боярский попадал в поле зрения ГИБДД за то, что неправильно оставлял автомобиль на центральных улицах города. Пользователи соцсетей прозвали это "мушкетерской парковкой".