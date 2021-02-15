Раскрыта кража мощей Матроны Московской из Тихвинского монастыря

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь в Ленобласти едва не лишился ценной святыни. Один из посетителей, дождавшись, пока отвернется охранник в храме, положил в рюкзак ларец с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, после чего покинул монастырь.

Металлическая, богато украшенная круглая рака с изображением святой на внутренней крышке и частичкой мощей под стеклом была выставлена в храме для поклонения. Чаще всего Матронушку - так часто называют святую в народе - просят об исцелении от болезней, помощи в решении семейных проблем, избавлении от финансовых неурядиц. Житель Тихвина, кажется, понял это положение буквально.

Установить личность церковного вора удалось довольно быстро - с помощью записей видеонаблюдения. Однако к моменту задержания 33-летний мужчина уже отдал ларец в скупку за 500 рублей. Во время допроса он рассказал, что "пришел в монастырь, увидел блестящее" и пояснил, что хотел "заложить его за деньги, чтобы купить еду", и добавил: "Извините меня, пожалуйста".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, ему может грозить до шести лет лишения свободы. "В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в 1881 году. От рождения была слепой. Имела дар предсказания и исцеления. В 1925 году перебралась в Москву, где и проживала до своей смерти в 1952 году. В 1999 году признана местночтимой святой, в 2004-м - общецерковной. Мощи хранятся в Покровском монастыре Москвы.