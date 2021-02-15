Раскрыта кража мощей Матроны Московской из Тихвинского монастыря

Новости

На Урале под завалами котельной нашли тело второго погибшего 20:31
В Минэнерго объяснили рост цен на автомобильное топливо в январе 20:24
В Китае владельцев электроавтомобилей наделят особыми правами 20:01
Защита от паводков обойдется России в 1 млрд рублей 19:52
В Башкирии объединят два крупных университета 19:44
Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 19:49
Рубрика: Происшествия

Просто положил в рюкзак

Раскрыта кража мощей Матроны Московской из Тихвинского монастыря
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь в Ленобласти едва не лишился ценной святыни. Один из посетителей, дождавшись, пока отвернется охранник в храме, положил в рюкзак ларец с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, после чего покинул монастырь.

Металлическая, богато украшенная круглая рака с изображением святой на внутренней крышке и частичкой мощей под стеклом была выставлена в храме для поклонения. Чаще всего Матронушку - так часто называют святую в народе - просят об исцелении от болезней, помощи в решении семейных проблем, избавлении от финансовых неурядиц. Житель Тихвина, кажется, понял это положение буквально.

Фото: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества

Установить личность церковного вора удалось довольно быстро - с помощью записей видеонаблюдения. Однако к моменту задержания 33-летний мужчина уже отдал ларец в скупку за 500 рублей. Во время допроса он рассказал, что "пришел в монастырь, увидел блестящее" и пояснил, что хотел "заложить его за деньги, чтобы купить еду", и добавил: "Извините меня, пожалуйста".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, ему может грозить до шести лет лишения свободы. "В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в 1881 году. От рождения была слепой. Имела дар предсказания и исцеления. В 1925 году перебралась в Москву, где и проживала до своей смерти в 1952 году. В 1999 году признана местночтимой святой, в 2004-м - общецерковной. Мощи хранятся в Покровском монастыре Москвы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи