В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок

В Великом Новгороде во время раскопок на Торговой стороне был обнаружен дубовый бочонок XV века. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский государственный музей-заповедник.

Высота бочонка составляет 60 сантиметров, ширина - полметра. Специалисты Института археологии РАН, которые и обнаружили артефакт, полагают, что бочонок был сделал немецкими мастерами.

В таких емкостях в Средние века перевозили жидкости и бакалею.

То, что нашли бочонок на Торговой стороне - тоже знаково. Дело в том, что полтысячелетия назад здесь располагался Немецкий двор, негласное представительство Ганзейского союза в России.

Планируется, что после реставрации бочонок пополнит коллекции Новгородского государственного музея-заповедника.