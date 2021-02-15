В Петербурге представят фильм о первом российском профессиональном миме

16 февраля на канале "Санкт-Петербург" состоится премьера документального фильма "Пантомима - любовь моя!", посвященного Борису Агешину, которого называют первым российским профессиональным мимом. Классик пантомимы ушел из жизни в 2018 году.

О русском Марселе Марсо, снискавшем славу и за пределами СССР, расскажет его жена - народная артистка России Татьяна Пилецкая, написавшая сценарий. А сняла фильм ее коллега по Театру-фестивалю "Балтийский дом", актриса и кинорежиссер Валентина Коровникова.

- Валя Коровникова - моя партнерша в спектакле "Деревья умирают стоя". Кроме того, она сняла меня в своем короткометражном фильме "Па-де-де". Эта работа мне очень понравилась, сейчас фильм путешествует по фестивалям. Поэтому когда я написала сценарий о Боре, то предложила снять фильм именно Валечке. Она умница, молодец, я невероятно благодарна ей, кланяюсь в пояс. Получилась очень симпатичная картина, - сообщила "РГ" Татьяна Пилецкая. - Писать сценарий мне было несложно - все-таки у меня уже выпущено пять книг (мои воспоминания, рассказы, стихи), пишу шестую. А материалов о Бореньке - рассказов, фотографий, статей - у меня, конечно, немало.

Несколько лет назад Борис Агешин рассказывал корреспонденту "РГ":

- У меня судьба сложилась очень удачно. Выпало счастье поработать в Московском мюзик-холле с такими мастерами как Марк Бернес, Майя Кристалинская, степисты братья Гусаковы, Кира Смирнова. Потом 17 лет в ансамбле Александра Броневицкого "Дружба", потом сольно, потом в театре "Эксперимент". Ездил, как и большинство артистов, по городам и весям, селам и деревням. В России, наверное, нет города, где бы я не побывал. Площадки разные - клубы, "красные уголки" на заводах, фабриках…

- Я была знакома с Борисом Агешиным, - поделилась Валентина Коровникова. - Он всегда приходил в наш театр на премьеры, я бывала у них дома. Для меня это идеал мужчины, о котором мечтает, думаю, каждая женщина. И по тому, что я видела, и по рассказам Татьяны Львовны. Независимо от времени суток, от самочувствия он всегда проводит, встретит свою любимую. Татьяна Львовна рассказывала, что когда они гастролировали в разных городах, он приезжал к ней после окончания своих гастролей. Борис Дмитриевич так восхищался ей, все время заботился о ней, помогал во всем. Это очень трогательная история любви, которую сейчас встретишь редко.

Во время пандемии мне удалось завершить работу. И 2 июля, в день рождения Татьяны Львовны, я вручила ей диск с фильмом, о котором она мечтала.

Фильм будет показан по телевидению в день рождения Бориса Агешина.