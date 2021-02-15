Все петербуржцы, жившие внутри блокадного кольца, получат выплаты

Петербуржцы, которые жили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат право на социальные выплаты. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт Петербурга одобрены на сегодняшнем совещании городского правительства.

Как объясняют в Смольном, соцвыплаты сейчас получают только те, кто жил непосредственно на территории блокадного Ленинграда, между тем границы кольца проходили и по территории Ленинградской области. Сегодня границы города и области по сравнению с годами Великой Отечественной войны изменились - в состав Петербурга вошли некоторые бывшие областные территории. Однако их жители, несмотря на то, что тоже защищали Ленинград, страдая от голода и холода, не имеют права на социальную поддержку от города.

В ближайшее время проект будет направлен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. После внесения поправок в соцкодекс горожане, жившие в Ленобласти в пределах блокадного кольца, смогут получать ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также право на льготный проезд в общественном транспорте и оздоровительный отдых за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 миллиона рублей.

Эти меры поддержки аналогичны тем, которые были введены с 1 января 2020 года для "непризнанных блокадников" - тех, кто прожил в осажденном городе меньше четырех месяцев. Сегодня они предоставляются 2066 петербуржцам.

Принадлежность каждого населенного пункта к территории, входившей в блокадное кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов, уточняют в городском правительстве.