На Дону проверят причастность инспектора ФСИН к смерти заключенного

На Дону будет проведена проверка возможной причастности инспектора ФСИН к смерти заключенного. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.

Ранее в лечебно-исправительном учреждении №20 ГУФСИН России по Ростовской области двое осужденных почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Мужчин доставили в городскую больницу с признаками интоксикации неизвестным веществом. Однако одного заключенного спасти не удалось.

Состояние второго осужденного уже удовлетворительное. Он находится на стационарном лечении.

В ходе организованной проверки будет проверена и одна из озвученных в некоторых СМИ версий: якобы на территорию колонии запрещенные вещества, которые употребили заключенные, пронес инспектор.

"Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУ ФСИН России по Ростовской области служебной проверки, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в ведомстве.