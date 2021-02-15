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15.02.2021 17:01
Рубрика: Власть

На капремонт многоквартирных домов Кубани в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
До 31 марта Фонд капремонта должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Такую задачу поставил глава Кубани Вениамин Кондратьев на краевом совещании о реализации программы по проведению капремонта в многоквартирных домах.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году в план по ремонту включено 795 многоквартирных домов. В них обновят кровлю, фасады и внутридомовые инженерные системы. На работы запланировано потратить 3 млрд 295 млн рублей из Фонда капремонта.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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- Работа предстоит масштабная. До 31 марта Фонд должен провести отбор подрядчиков и заключить все контракты. Важно, чтобы к ремонтным работам были максимально привлечены местные строительные бригады. Это наш малый и средний бизнес, который нужно поддержать, - акцентировал губернатор.

Как сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий, Фонд капремонта еще в конце 2020 года начал размещать аукционную документацию для выполнения работ в 2021 году.

- Уже заключены договоры по 350 домам, из них по 63 домам проводится государственная экспертиза. По 421 дому ведутся процедуры торгов, - доложил замглавы региона.

Также в планах этого года - заменить 261 лифт в 88 жилых зданиях. В ряде муниципалитетов в 2020 году работа затянулась, в том числе из-за сложностей с поставками оборудования из других регионов. В дальнейшем такой проблемы можно избежать за счет более активного использования ресурсов лифтового завода Крымского района. По словам руководителя предприятия Кахрамана Юлдашева, в этом году на производстве планируют выпустить 600 лифтов.

- Собственное производство дает уверенность в завтрашнем дне и гарантию сбыта. С региональным производителем легче выстроить логистику. Для бюджета это тоже плюс: расширение рынка сбыта местных производителей дает новые рабочие места, дополнительные налоги, - сказал Вениамин Кондратьев.

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