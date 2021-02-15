Названы самые популярные города России для отдыха 8 марта

Путешественники и туристы из России на длинные выходные к Международному женскому дню активно бронируют билеты в разные города страны. Специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг направлений, по которым уже продано больше всего билетов, сообщили РИА "Новости".

- Специалисты компании проанализировали информацию о бронированиях на период с 6 по 8 марта, - говорится в сообщении.

Больше всего оказалось желающих уехать на праздник в Сочи. На курорт пришлось 17 процентов от всех забронированных билетов - в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Стоимость такой поездки в среднем составила 11,1 тысячи рублей за проездной документ туда и обратно.

Второе место в рейтинге заняла Москва. В столицу собрались отправиться 15 процентов путешествующих в указанные даты россиян. Географическое положение и субсидируемые рейсы из удаленных регионов сказались на средней цене билетов - 7,7 тысячи рублей в обе стороны.

Тройку лидеров замкнула северная столица - в Санкт-Петербург решили поехать 9,8 процента внутренних туристов по средней цене перелета 6,9 тысячи рублей.

Большой спрос у россиян на поездки в города юга России. Эксперты отметили, что в этом направлении захотели улететь в два-три раза больше туристов, чем в прошлом году. Чаще всего бронировали билеты в Симферополь (средняя цена 9,8 тысячи рублей), Минеральные Воды (10,3 тысячи рублей) и Краснодар (6,8 тысячи).

Также традиционно популярными оказались Калининград, Казань и Иркутск. Причем туристы, стремящиеся через Иркутск попасть на Байкал, за билеты в среднем платят больше, чем в любой другой город из рейтинга - 17,5 тысячи рублей.

Из зарубежных направлений самым востребованным специалисты предсказуемо назвали Стамбул. Цена поездки в обе стороны в столицу Турции составила около 15,7 тысячи рублей.