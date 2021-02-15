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15.02.2021 16:10
Рубрика: Общество

В Азове из водопроводных кранов пошла соленая вода

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Водопроводная вода, подающаяся из кранов жителей Азова Ростовской области, приобрела соленый вкус. При этом избавиться от подозрительного вкуса невозможно ни при помощи фильтра, ни после кипячения. "Азовводоканал" прокомментировал произошедшее на своем официальном сайте.

Фото: YouTube
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Как оказалось, ухудшение качество воды связано с резким подъемом уровня воды в реке Дон:

"В связи с сильным нагонным ветром с Азовского моря в реке Дон произошел резкий подъем уровня воды более чем на 1,5 метра со значительным ухудшением ее качества. "Азовводоканал" своевременно обнаружил признаки ухудшения воды в водоисточнике и принял все возможные меры для очистки и обеззараживания исходной воды".

Уточняется, что в результате своевременно принятых мер вода по основным показателям качества соответствует СанПиН, за исключением превышений по органолептическим показателям (привкус) и обобщенным показателям (жесткость и общая минерализация).

В соответствии с вышеуказанными санитарными требованиями допускается отклонение по органолептическому показателю в случаях связанных с явлениями природного характера. Также отмечено, что употребление такой воды в течение непродолжительного времени не влечет негативных последствий для здоровья человека. Поэтому решений об отключении или прекращении подачи воды пока не было.

В городе усилено обеззараживание воды со строгим соблюдением контроля за дозами вводимых реагентов.

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