В Бахчисарае в сгоревшем доме погиб девятимесячный ребенок

В Бахчисарае в частном доме при пожаре погиб девятимесячный ребенок, оставленный родителями с 16-летней родственницей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю.

Накануне вечером заполыхал жилой дом на улице Островского - его помещения выгорели буквально дотла. По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания обогревателя. Оказалось, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы. Когда загорелся дом, девочка смогла спастись. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Его двухлетний брат был спасен и госпитализирован - его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Почему девочке не удалось вовремя эвакуировать малышей - выяснят следователи.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли руководитель и следователь следственного отдела по Бахчисарайскому району, а также следователь-криминалист, сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Они осмотрели место происшествия, опросили свидетелей происшествия, назначили все необходимые экспертизы.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев взял проверку по факту трагедии на свой личный контроль. Он поручил тщательно проверить обстановку в семье и взаимодействие с ней должностных лиц социальных служб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.

Свою проверку по распоряжению прокурора РК Олега Камшилова проведет и прокуратура. Она даст оценку действиям родителей малолетних детей и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.