В Крыму ребенок по вине врача проглотил стоматологическую иглу

СК по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего частного стоматолога, по вине которого 6-летний ребенок на приеме проглотил стоматологическую иглу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Нижнегорском районе.

- Частный стоматолог в процессе лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла в желудок пациента, - рассказали в пресс-службе. - Ребенка госпитализировали в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь. Хирурги республиканской больницы извлекли пульпоэкстрактор, который, согласно заключению медэкспертизы, оставил царапины на пищеводе ребенка.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. По результатам процессуальной проверки следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

В свою очередь, прокуратура Нижнегорского района проверила соблюдение требований законодательства при оказании медицинских услуг пострадавшему ребенку. Как показала проверка, молодой доктор оказывал стоматологические услуги без соответствующей лицензии на медицинскую деятельность.