В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов

Западный ветер, который дул несколько последних дней в Ростовской области, нагнал аномально высокий уровень воды в низовье Дона. Как сообщают спасатели в оперативных сводках последних дней, подтопленных территорий нет.

Однако, судя по видео и фотографиям, которые опубликовали местные жители, несколько поселков пострадали.

В частности, подтопило станицу Елизаветинскую, хутора Курган и Казачий Ерик. Проблема усугубляется наступившими морозами - залившая огромные территории вода замерзла и превратила села в огромные ледяные поля.

К счастью, сейчас в районе подтопления установилась тихая погода. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в ближайшие сутки не повысится более чем до четырех метров в секунду. Это дает надежду, что вода сойдет быстро.