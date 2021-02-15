Машиностроители Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с Челябинской областью

Укрепление взаимовыгодных связей с Южным Уралом стало главной целью визита в регион белорусской делегации. Представители предприятий "МАЗ", "Амкодор" и Группы компаний "Теплосила" презентовали челябинской стороне новинки пассажирской и специальной техники, а также современного оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Важным пунктом переговоров стало дальнейшее участие белорусских машиностроителей в конкурсных процедурах по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Челябинской области.

"Республика Беларусь - наш давний и надежный партнер, еще в 2000 году было подписано соглашение между администрацией Челябинской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, на основе которого мы взаимодействуем до сих пор, и в будущем будем развивать отношения между нашими странами с еще большей интенсивностью", - отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.

Как отмечают в правительстве Челябинской области, Беларусь является одним из стратегически важных партнеров области. Товарооборот с Республикой за 2020 год составил 292 млн долларов США, в том числе экспорт - 240 млн, импорт - 52 млн. В Беларусь экспортируются черные металлы и изделия из них, изделия из камня, автотехника, нерудное минеральное сырье, механическое оборудование и техника, продукты неорганической химии и др. Основные статьи импорта: лифты (подъемники скиповые), части автомобилей, силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия, шины.

Налаживать крепкие партнерские отношения как между органами власти, так и деловыми структурами помогает рабочая группа, заседание которой проводится ежегодно попеременно на территории Челябинской области и Республики Беларусь. Последнее такое заседание состоялось 11 декабря 2020 года.