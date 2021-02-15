МВД: Как мошенники обманывают желающих заработать на бирже

Свердловская полиция расследует мошенничества, связанные с заработками на бирже. На примере типичных случаев правоохранители рассказали о способах, которыми пользуются аферисты, и о том, как не попасться на их уловки.

Так, по информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, только за минувшие выходные зарегистрированы два случая обмана. Пострадавшие - женщины, которые хотели улучшить свое материальное положение за счет игры на финансовых биржах, но потеряли внушительные суммы.

Так, главный агроном фирмы из Богдановича открыла долларовый счет на рынке Forex, а инженер-эколог из Екатеринбурга откликнулась на предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и ответила на вопросы анкеты с указанием своих персональных данных.

"С обеими потерпевшими связались, якобы, представители бирж. Они просили оплатить налоги за перевод денег, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили кредиты и перевели деньги злоумышленникам. Ущерб в сумме составил 7,5 миллионов рублей (без малого пять в первом случае, и 2,5 - во втором). Получили солидный куш, мошенники перестали выходить на связь, а женщины, поняв, что их обманули, написали заявления в полицию", - рассказал Горелых.

По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление - до десяти лет лишения свободы.

Как не попасть в сети биржевых мошенников

Важно помнить, что настоящие брокеры не донимают людей звонками, не попросят перевести средства на карты физлиц и другие платежные системы. "Если вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера", - подчеркивает официальный представитель свердловского МВД.

Если вы ищете работу, а вам начинают предлагать трейдинг - это также распространенная уловка злоумышленников. "Допустим, кто-то решил пройти курс обучения работе на бирже. Все это в любом случае закончится поиском конкретного брокера. Именно на этой стадии и необходимо проявлять бдительность: читайте внимательно, как давно работает брокер, сколько на его страничке в интернете подписчиков. Это важно, так как мошенники часто меняют номера, имена и названия компаний", - говорит Горелых.

Центробанк РФ - единственная структура, выдающая лицензии брокерам. Поэтому ориентироваться при выборе специалиста нужно именно на сайт регулятора. "Иностранные компании и брокеры могут обладать своими лицензиями, но определить их подлинность сложно, поэтому не рискуйте", - советуют в полиции.