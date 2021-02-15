МВД: Как мошенники обманывают желающих заработать на бирже

Новости

Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 13:40
Кабмин создаст информационный центр в социальной сфере 13:35
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов 13:18
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 13:14
В Тобольске скончался ученый, бывший директор биостанции Виктор Родин 13:05
МВД показало видео с черепами, украденными из зоомузея в Петербурге 12:58
Торги валютой на Московской бирже будут начинаться на три часа раньше 12:50
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 12:48
На Земле Франца-Иосифа выпало аномально малое количество снега 12:48
Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет 12:44
На Урале один человек погиб при обрушении крыши котельной 12:41
Путин поздравил Драги с вступлением в должность премьера Италии 12:32
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 12:09
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии 11:47
Андрей Круглов покинул должность замминистра финансов РФ 11:42
ФАС проверит рост цен на бензин в Хабаровском крае 11:40
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
В Иране анонсировали проведение учений ВМФ с Россией 11:22
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1967 пациентов 11:20
Евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей 11:19
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР 11:12
Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж" 11:11
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 11:07
В Москве из-за аномальных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности 10:51
В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

МВД: Как мошенники обманывают желающих заработать на бирже

Текст: Татьяна Воробьева
Свердловская полиция расследует мошенничества, связанные с заработками на бирже. На примере типичных случаев правоохранители рассказали о способах, которыми пользуются аферисты, и о том, как не попасться на их уловки.

Так, по информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, только за минувшие выходные зарегистрированы два случая обмана. Пострадавшие - женщины, которые хотели улучшить свое материальное положение за счет игры на финансовых биржах, но потеряли внушительные суммы.

Фото: iStock
Как не попасться на удочку аферистов в интернете

Так, главный агроном фирмы из Богдановича открыла долларовый счет на рынке Forex, а инженер-эколог из Екатеринбурга откликнулась на предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и ответила на вопросы анкеты с указанием своих персональных данных.

"С обеими потерпевшими связались, якобы, представители бирж. Они просили оплатить налоги за перевод денег, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили кредиты и перевели деньги злоумышленникам. Ущерб в сумме составил 7,5 миллионов рублей (без малого пять в первом случае, и 2,5 - во втором). Получили солидный куш, мошенники перестали выходить на связь, а женщины, поняв, что их обманули, написали заявления в полицию", - рассказал Горелых.

По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление - до десяти лет лишения свободы.

Как не попасть в сети биржевых мошенников

Важно помнить, что настоящие брокеры не донимают людей звонками, не попросят перевести средства на карты физлиц и другие платежные системы. "Если вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера", - подчеркивает официальный представитель свердловского МВД.

Мошенник под видом помощи в получении займа украл 8 миллионов рублей

Если вы ищете работу, а вам начинают предлагать трейдинг - это также распространенная уловка злоумышленников. "Допустим, кто-то решил пройти курс обучения работе на бирже. Все это в любом случае закончится поиском конкретного брокера. Именно на этой стадии и необходимо проявлять бдительность: читайте внимательно, как давно работает брокер, сколько на его страничке в интернете подписчиков. Это важно, так как мошенники часто меняют номера, имена и названия компаний", - говорит Горелых.

Центробанк РФ - единственная структура, выдающая лицензии брокерам. Поэтому ориентироваться при выборе специалиста нужно именно на сайт регулятора. "Иностранные компании и брокеры могут обладать своими лицензиями, но определить их подлинность сложно, поэтому не рискуйте", - советуют в полиции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи