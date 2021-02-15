На Урале один человек погиб при обрушении крыши котельной

В поселке городского типа Бисерть, примерно в ста километрах к западу от Екатеринбурга, обрушилась кровля неработающей ныне котельной на территории закрытого завода.

О происшествии на номер 112 в 11:56 по местному времени сообщили очевидцы. Они передали, что под завалами могут находиться люди.

"Для проверки информации на место выехали сотрудники местной пожарно-спасательной части. Они обнаружили одного погибшего", - сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

Из Екатеринбурга для поисковых работ выдвинулись специалисты и техника Уральского регионального поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной операции. Данные о пострадавших в результате ЧП и причинах, к нему приведших, пока уточняются.