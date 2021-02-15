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15.02.2021 20:31
Рубрика: Происшествия

На Урале под завалами котельной нашли тело второго погибшего

Текст: Татьяна Воробьева

В поселке Бисерть, где сегодня обвалилась крыша не функционирующей котельной на территории закрытого завода, под завалами нашли тело второго погибшего. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Начата проверка после гибели человека под завалами котельной на Урале

Напомним, ЧП произошло в здании цеха предприятия, которое сейчас находится в стадии банкротства. В экстренные службы позвонили очевидцы, рассказали, что под обломками могут быть люди. Прибывавшие на место спасатели нашли тело мужчины, для поисков второго пострадавшего к месту пригнали спецтехнику, прибыли кинологи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, поисковые работы осложнялись низкой температурой: на месте работ развернули мобильный пункт обогрева для сотрудников ведомства.

"Тело второго погибшего тоже нашли, оно направлено на судмедэкспертизу, - передает официальный представитель СК. - Проверка продолжается, ведутся опросы очевидцев, личности погибших устанавливаются".

По данным областной прокуратуры, мужчины проникли на территорию цеха, где, предположительно, срезали металлические балки с кровли, после чего и произошло обрушение. В полиции уточнили, что охотники за металлоломом (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) были зарегистрированы в Екатеринбурге, а жили тут же, в поселке Бисерть.

Прокуратура выясняет, почему объект не был законсервирован должным образом и на территорию завода имели доступ посторонние лица.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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