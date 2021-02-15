Начата проверка после гибели человека под завалами котельной на Урале

Правоохранительные органы начали проверку по факту обрушения старой котельной на территории неработающего завода в поселке городского типа Бисерть и гибели человека.

Несчастный случай произошел в здании цеха местного предприятия, которое сейчас перешло в муниципальную собственность и находится в стадии банкротства. Как сообщалось ранее, в экстренные службы позвонили очевидцы происшествия, сообщили, что под завалами могут быть люди. Прибывавшие на место спасатели МЧС действительно нашли погибшего.

По данным официального представителя Свердловской областной прокуратуры Марины Канатовой, двое лиц проникли на территорию цеха, где, предположительно, срезали металлические балки с кровли, после чего произошло обрушение.

"Прокуратура Нижнесергинского района даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о консервации объекта - установке ограждений, препятствующих доступу граждан", - подчеркнула она.

"Сейчас есть информация только об одном погибшем, сведений о том, что произошло со вторым мужчиной, пока не имеется. На месте с использованием техники производится разбор завала. Следователи устанавливают возможные свидетелей, опрашивают представителей предприятия", - передает пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

В полиции также подтверждают версию о том, что погибший мог находиться на территории заброшенного завода с целью хищения металлолома. "Зарегистрированы граждане (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали в поселке Бисерть. Сейчас сыщики угрозыска устанавливают их полные и точные данные", - отметил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

Как уточнили в МЧС, к месту обрушения прибыли кинологи, ожидается тяжелая строительная техника для разборки завалов. С родственниками погибшего работает психолог.