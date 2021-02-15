Представитель "Ураласбеста" стал лауреатом промышленной премии Черепановых

Заместитель главного инженера - начальник отдела строительства и эксплуатации зданий и сооружений управления ПАО "Ураласбест" Василий Чернышев стал лауреатом престижной премии Черепановых. Награду специалисту градообразующего предприятия Асбеста вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Премия, названная в честь знаменитых уральских промышленников-изобретателей, присуждается авторам перспективных инженерных и научно-технических разработок в области металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности, выполненных на предприятиях области.

Василий Чернышев начал работать на комбинате в 2005 году в должности начальника отдела капитального строительства. Его вклад в развитие предприятия сложно переоценить: успешно руководит разработкой планов ввода основных фондов и производственных мощностей; активно участвует в проектировании объектов на всех переделах горно-обогатительного комплекса ПАО "Ураласбест".

Так, Чернышев принимал непосредственное участие в строительстве первой и второй линий инновационного завода по выпуску теплоизоляционных материалов, ставшего "первой ласточкой" в осуществлении программы диверсификации производства. Огромная работа ведется под руководством лауреата премии Черепановых на асбестообогатительной фабрике: реализуются программы модернизации и технического перевооружения основного оборудования, задействованного в технологическом процессе выпуска хризотила и нерудных строительных материалов. Под руководством В.Чернышева в карьере рудоуправления комбината в 2019 году смонтирована и запущена в работу дробильно-сортировочная установка. Реализация этого важнейшего инфраструктурного проекта позволила ПАО "Ураласбест" существенно сократить расходы на доставку руды на первую стадию дробления.

Отметим, что Василий Чернышев - 20-й инженер-новатор комбината "Ураласбест", удостоенный премии изобретателей Черепановых. Среди ее обладателей: главный инженер завода по производству теплоизоляционных материалов (предприятие, входящее в корпоративную структуру ПАО "Ураласбест") Алексей Иванников и руководитель Управления железнодорожного транспорта ПАО "Ураласбест" Дмитрий Александрин, главный механик комбината Виктор Чупраков и директор предприятия "Промтехвзрыв" Александр Русских.

Напомним, премия имени Черепановых присваивается ежегодно с 1997 года Уральским отделением Российской инженерной академии и Региональным общественным Фондом имени Черепановых.

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ПАО "Ураласбест"