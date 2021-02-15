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15.02.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Свердловчане задолжали за газ 233 миллиона рублей

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Рекордные долги за газ накопили жители Свердловской области. На начало года дебиторская задолженность физлиц составила 233 миллиона рублей, из них 93 миллиона - просроченная на срок более двух месяцев.

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"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма выросла на 15 процентов или 35 миллионов рублей", - передает пресс-служба "ГАЗЭКС".

Лидерами этого своеобразного антирейтинга стали жители Первоуральска, Сысерти, Красноуфимска, Ревды и других муниципалитетов Западного округа области: их просроченная задолженность превысила 43 миллионов рублей.

Потребители газа из Горнозаводского округа (а это крупный промышленный Нижний Тагил, Качканар, Красноуральск им так далее) имеют 26-миллионный долг. "Южане", в том числе жители Каменска-Уральского и Богдановича, должны поставщику ресурсов 17 миллионов, а "северяне" из Серова и Краснотурьинска - 6,6 миллиона.

"Дебиторская предприятий жилищно-коммунального хозяйства за транспортировку газа на начало 2021 года составила 147 миллионов рублей, что на 18 процентов (то есть на 26,6 миллиона) больше, чем годом ранее. В частности, 93 миллиона рублей - это просроченный долг", - говорится в сообщении предприятия.

Напомним, с первого января вновь начнут отключать ЖКУ, а также начислять штрафы за неуплату и пени за просрочку, так как истек срок временного моратория, введенного 6 апреля 2020-го для поддержки россиян в связи с коронавирусом.

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