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15.02.2021 13:22
Рубрика: Власть

Тюменские промышленники образуют союз с "оборонщиками" в интересах ТЭК

Текст: Иван Ман
Консолидация ресурсов предприятий нефтесервисных и оборонно-промышленного комплекса позволит быстрее и эффективнее справиться с вызовами, стоящими перед компаниями ТЭК. Это ключевая мысль тюменского губернатора Александра Моора, выступившего в Нижнем Новгороде перед участниками представительного совещания, на котором обсуждались вопросы использования научно-технического потенциала "оборонки" в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021".
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Проблемы, с которыми столкнулись недропользователи, общеизвестны. Традиционные запасы месторождений находятся в стадии исчерпания, стоимость барреля нестабильна, наблюдаются срывы поставок современного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии. Как никогда велика потребность в разработке отечественных технологий, не уступающих лучшим мировым аналогам, а предпочтительнее - опережающих их.

Глава государства поставил перед оборонно-промышленным комплексом стратегическую задачу по наращиванию к 2030 году доли гражданской продукции до 50 процентов от общего объема, напомнил Александр Моор, в том числе для нужд ТЭК. Но партнерство с ним предполагает наличие определенных компетенций и опыта, а ими тюменцы обладают, подчеркнул губернатор. Предприятия региона скооперированы со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями РФ, а областное правительство всячески содействует их взаимодействию.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменцы поделятся опытом работы нефтепромышленного кластера с нижегородцами

Как итог: за последние 4 года компании ТЭК увеличили в Тюменской области объем закупок продукции и услуг почти в 6 раз. В 2019 году этот показатель составил около 157 миллиардов рублей. Регион стал, по выражению Александра Моора, точкой сбора и продвижения высокотехнологичных проектов для отрасли. В Тюменском нефтепромышленном кластере, объединившем 45 компаний из 10 субъектов РФ, сформированы уже 28 такого рода проектов. Часть из них успешно прошла совместную с "Газпром нефтью" экспертизу и запущена в разработку. Александр Моор предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между топливно-энергетическим и оборонно-промышленным комплексами, используя накопленный в западносибирском регионе опыт.

Тюменский губернатор и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты. Главная цель - совместное решение вопросов импортозамещения и производства высокотехнологичной продукции.

Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), отмечает, что "губернаторы новой волны" показывают успешную практику исполнения поставленной президентом России задачи по диверсификации выпускаемой продукции предприятиями ОПК.

- Прошлый год показал, насколько важно, чтобы научно-технологический потенциал страны был гибким. Для решения сложных задач необходимо иметь возможность использовать мощности, организационную структуру и технологические достижения смежных или даже совсем неблизких отраслей. Главы этих регионов демонстрируют стратегический подход к решению проблем, что является одной их характеристик губернаторов новой волны, - говорит эксперт.

Напомним: в декабре 2020 года ЭИСИ опубликовал доклад "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики", где представил топ-10 глав регионов, наиболее точно соответствующим понятию "губернатор новой волны". В него вошли и Александр Моор, и Глеб Никитин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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