"Уральские пельмени" по иску на 200 млн отсудили у Нетиевского 400 тысяч

Творческое объединение "Уральские пельмени", которое вот уже более пяти лет ведет судебные тяжбы с бывшим руководителем шоу Сергеем Нетиевским, отсудило по иску на 200 миллионов рублей лишь 400 тысяч.

Как сообщает РИА Новости, арбитражный суд Москвы взыскал эту сумму с компании, подконтрольной экс-директору. Также инстанция запретила ответчику использовать товарный знак "Уральские пельмени", который использовался для продвижения услуг, товаров, для рекламы и развлекательных телепередач.

Бренд был зарегистрирован в 2015 году на другую фирму Нетиевского. В 2017 году она передала исключительные права на него "Уральским пельменям", но, по заявлению истца, до 2018 год ответчик продолжал использовать товарный знак в телеэфире. За каждое такое нарушение "пельмени" требовали пять миллионов рублей компенсации.

Нетиевский и его юристы парировали тем, что спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год (то есть до передачи прав на бренд) и в них использовалось название выступающей команды.