В Кургане на мать завели уголовное дело за истязание дочери

Следственный отдел по Кургану возбудил уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей 11-летней дочери.

По версии следствия, женщина постоянно била девочку по самым незначительным поводам. Для расправы использовала все, что попадется под руку. В январе после очередного избиения девочка не выдержала и рассказала все бабушке, а та обратилась с заявлением в полицию.

Ребенка из семьи перевели в специализированное детское учреждение, а против матери заведено и расследуется уголовное дело.