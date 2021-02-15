Регионы начали открывать детские оздоровительные лагеря

Интернет уже пестрит объявлениями о летнем детском отдыхе: есть путевки в международные лагеря, на Черном море, Волгу, спортивные, с изучением иностранных языков и прочее и прочее. Цена путевки доходит до 120 тысяч рублей. Но это коммерческие предложения. Мы решили выяснить, какие в этом году планы на летний детский отдых у региональных властей. В большинстве случаев подготовка к нему начнется в марте. Но есть регионы, которые уже развернулись.

В Республике Крым утвердили среднюю стоимость социальной путевки в оздоровительные детские лагеря и дневного пребывания. Их будут приобретать за счет регионального бюджета.

Средняя цена путевки в период отопительного сезона составит 1782 рубля за день, 1298 рублей в остальное время. Коммерческие путевки на полуострове дороже в два-три раза.

Также утверждена средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет муниципалитетов. Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - 232,6 рубля в день на одного ребенка. Для 11-летних и старше - 278,5 рубля. В расчете применялись оптовые цены.

С конца января Международный детский центр "Артек" начал принимать ребят из регионов, где заболеваемость ковидом оценивается как низкая. А в феврале стартовала детская оздоровительная кампания и в Новосибирской области. Здесь поэтапно снимают ограничения. И уже восемь организаций смогут принять первые заезды детей. Еще шесть лагерей откроют в марте.

В Омской области из-за пандемии летние смены в прошлом году отменили. Период простоя власти использовали по максимуму. В опустевших детских здравницах начался масштабный ремонт. На него выделили беспрецедентную сумму - около 300 миллионов рублей. На эти деньги в жилых корпусах отремонтировали кровли и фасады, заменили окна и двери, установили душевые, построили спортивные и игровые площадки. А также устранили все недочеты, на которые ранее обращали внимание надзорные органы.

Сегодня омские лагеря полностью готовы к приему гостей. Уже с ноября прошлого года департамент образования администрации города Омска начал принимать заявления от желающих отдохнуть за городом.

Окончательное решение о старте летней кампании в регионах будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но уже известны условия, которые должны соблюдать детские лагеря отдыха. Роспотребнадзор продлил действия санитарно-эпидемиологических правил и требований к организаторам детского и молодежного отдыха.

Напомним основные из них на данный момент (не исключено, в них еще могут внести изменения). Во-первых, летом дети должны отдыхать только в пределах своего региона. Во-вторых, пока нельзя рассчитывать на лагеря палаточного типа. В-третьих, детей в отрядах не должно быть более половины "от проектной вместимости". В регионах готовы к этим ограничениям. И добавляют свои. Например, сотрудники "Артека" не только проходят тест ПЦР, но и участвуют в вакцинации. Для них она доступна в приоритетном порядке.

Собираются ограничить визиты родителей

"Возможно, будут введены ограничения на визиты родителей на весь сезон", - отмечает заместитель мэра Томска Константин Чубенко. В Новосибирской области планируют вообще отменить родительские дни. А в Томской области сначала предполагали, что лагеря отдыха будут работать по формату обсерваторов. Однако потом от этих планов отказались.

По предварительным данным, В Новосибирской области в летней кампании примут участие 970 организаций. А в Омской - десять загородных лагерей, один санаторно-оздоровительный. Есть еще четыре палаточных - на случай, если их разрешат. Отдохнуть в своих лагерях смогут более 23 тысяч маленьких томичей.

Что касается "Артека", то путевками сюда по-прежнему награждают детей за успехи, достигнутые в учебе, творчестве, спорте и социально полезной деятельности. В этом году "Артек" планирует принять 32 тысячи детей. Для сравнения: в 2020 году за 17 смен в "Артеке" отдохнули более 17 тысяч школьников.

В министерстве образования Крыма уточнили, что количество путевок пока не определено, оно будет зависеть от финансирования из республиканского бюджета. Но в 2020 году из различных источников на детский отдых были выделены 1,2 миллиарда рублей. Работали 124 детских лагеря.