Регионы начали открывать детские оздоровительные лагеря

Новости

Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V" 20:56
ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от COVID-19 для экстренного применения 20:46
На Урале под завалами котельной нашли тело второго погибшего 20:31
В Минэнерго объяснили рост цен на автомобильное топливо в январе 20:24
В Китае владельцев электроавтомобилей наделят особыми правами 20:01
Защита от паводков обойдется России в 1 млрд рублей 19:52
В Башкирии объединят два крупных университета 19:44
Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
15.02.2021 19:46
Рубрика: Общество

Отправились в лето

Регионы начали открывать детские оздоровительные лагеря
Текст: Наталья Граф (Омск) , Наталья Решетникова (Новосибирск) , Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Интернет уже пестрит объявлениями о летнем детском отдыхе: есть путевки в международные лагеря, на Черном море, Волгу, спортивные, с изучением иностранных языков и прочее и прочее. Цена путевки доходит до 120 тысяч рублей. Но это коммерческие предложения. Мы решили выяснить, какие в этом году планы на летний детский отдых у региональных властей. В большинстве случаев подготовка к нему начнется в марте. Но есть регионы, которые уже развернулись.

В Республике Крым утвердили среднюю стоимость социальной путевки в оздоровительные детские лагеря и дневного пребывания. Их будут приобретать за счет регионального бюджета.

Фото: iStock
На Алтае откроют уникальный детский лагерь

Средняя цена путевки в период отопительного сезона составит 1782 рубля за день, 1298 рублей в остальное время. Коммерческие путевки на полуострове дороже в два-три раза.

Также утверждена средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет муниципалитетов. Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - 232,6 рубля в день на одного ребенка. Для 11-летних и старше - 278,5 рубля. В расчете применялись оптовые цены.

С конца января Международный детский центр "Артек" начал принимать ребят из регионов, где заболеваемость ковидом оценивается как низкая. А в феврале стартовала детская оздоровительная кампания и в Новосибирской области. Здесь поэтапно снимают ограничения. И уже восемь организаций смогут принять первые заезды детей. Еще шесть лагерей откроют в марте.

В Омской области из-за пандемии летние смены в прошлом году отменили. Период простоя власти использовали по максимуму. В опустевших детских здравницах начался масштабный ремонт. На него выделили беспрецедентную сумму - около 300 миллионов рублей. На эти деньги в жилых корпусах отремонтировали кровли и фасады, заменили окна и двери, установили душевые, построили спортивные и игровые площадки. А также устранили все недочеты, на которые ранее обращали внимание надзорные органы.

Сегодня омские лагеря полностью готовы к приему гостей. Уже с ноября прошлого года департамент образования администрации города Омска начал принимать заявления от желающих отдохнуть за городом.

Окончательное решение о старте летней кампании в регионах будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но уже известны условия, которые должны соблюдать детские лагеря отдыха. Роспотребнадзор продлил действия санитарно-эпидемиологических правил и требований к организаторам детского и молодежного отдыха.

Напомним основные из них на данный момент (не исключено, в них еще могут внести изменения). Во-первых, летом дети должны отдыхать только в пределах своего региона. Во-вторых, пока нельзя рассчитывать на лагеря палаточного типа. В-третьих, детей в отрядах не должно быть более половины "от проектной вместимости". В регионах готовы к этим ограничениям. И добавляют свои. Например, сотрудники "Артека" не только проходят тест ПЦР, но и участвуют в вакцинации. Для них она доступна в приоритетном порядке.

Собираются ограничить визиты родителей

"Возможно, будут введены ограничения на визиты родителей на весь сезон", - отмечает заместитель мэра Томска Константин Чубенко. В Новосибирской области планируют вообще отменить родительские дни. А в Томской области сначала предполагали, что лагеря отдыха будут работать по формату обсерваторов. Однако потом от этих планов отказались.

Анна Кузнецова: Поддержку детских лагерей нужно наращивать

По предварительным данным, В Новосибирской области в летней кампании примут участие 970 организаций. А в Омской - десять загородных лагерей, один санаторно-оздоровительный. Есть еще четыре палаточных - на случай, если их разрешат. Отдохнуть в своих лагерях смогут более 23 тысяч маленьких томичей.

Что касается "Артека", то путевками сюда по-прежнему награждают детей за успехи, достигнутые в учебе, творчестве, спорте и социально полезной деятельности. В этом году "Артек" планирует принять 32 тысячи детей. Для сравнения: в 2020 году за 17 смен в "Артеке" отдохнули более 17 тысяч школьников.

В министерстве образования Крыма уточнили, что количество путевок пока не определено, оно будет зависеть от финансирования из республиканского бюджета. Но в 2020 году из различных источников на детский отдых были выделены 1,2 миллиарда рублей. Работали 124 детских лагеря.

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии