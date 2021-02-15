Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж: Вузы должны объединяться с онлайн-школами

Студенты российских вузов вернулись в аудитории после трех месяцев "удаленки". Для большинства это долгожданное событие, хотя есть и те, кому дистант пришелся очень даже по душе. Но, так или иначе, цифровые технологии, дистанционные форматы уже прочно прописываются в расписании учебных лекций и семинаров. Гибридное, или смешанное обучение - тренд для всего мира. Как сделать такое образование удобным и качественным для всех? Об этом "Российской газете" рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Станислав Кудж уверен: доверия к онлайн-школам станет больше, если за ними будут стоять реальные университеты. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Станислав Алексеевич, многие считают, что онлайн-образование сильно проигрывает очному и не может дать хороших знаний. Ваше мнение?

Станислав Кудж: Давайте сразу уточним. Большая часть негатива, связанного с онлайн-образованием, относится к школам, так как основная масса учеников и их родителей до пандемии вообще не сталкивались с дистанционкой. С высшим и профессиональным образованием - ситуация иная. К сожалению, этот негативный шлейф коснулся и всей российской отрасли EdTech (Educational technology). Это учебная практика, которая упрощает обучение и повышает производительность, создавая разные технологические ресурсы. В Индии, Китае, США EdTech-компании имеют миллиардные обороты и находятся на передовой всех изменений в мировом масштабе. В нашем варианте EdTech, как правило, - это онлайн-школы профессионального и дополнительного образования. Но этого в сложившихся условиях недостаточно.

Почему? Что мешает развитию онлайн-рынка образовательных услуг в России?

Станислав Кудж: Дело в том, что сама система онлайн-образования зародилась в нашей стране относительно недавно. И в глобальном смысле с тех пор мало что изменилось. Онлайн-школы часто вынуждены использовать устаревшие инструменты для организации лекций и постановки заданий. В реальности же EdTech должен постоянно адаптироваться, трансформироваться и предлагать качественно другие образовательные форматы: микролернинг (очень короткие интервальные занятия от одной до пяти минут), использование нейротехнологий, интернета вещей для обучения. Подобный продукт уже используется в отечественном образовании, но его доля пока минимальна.

А готовы ли студенты, школьники, учителя, скажем, к тому же микролернингу?

Станислав Кудж: К сожалению, в массовом сознании пока отсутствует привычка к постоянному самообучению. И даже те, кто осознает важность постоянного развития, часто оправдываются нехваткой времени. В итоге весь сектор онлайн-образования вместо качественного продвижения услуг вынужден работать по принципу "это не займет много времени". А значимость и новые возможности отходят на второй план. В результате доверия к дистанционному образованию нет не только у тех, кто учится.

Почти 80% бизнесменов тоже с недоверием относятся к дистанционному образованию. Такие цифры мы получили в ходе опроса в декабре прошлого года. Правда, есть исключение: компании из IT-сектора не только доверяют, но и сами практикуют дистанционку. А это уже средний и крупный бизнес. У таких компаний есть средства на создание собственных образовательных платформ, которые как раз и представляют полноценный сектор EdTech.

Студент из Омска, который осенью ловил сеть, сидя на березе, стал героем интернета. Что делать, если до сих пор сложности и с самим интернетом, и с возможностью выйти в онлайн, и с желанием учиться на "удаленке"?

Станислав Кудж: Конечно, сложностей хватает. Но уже совершенно ясно одно: надо объединить методологические усилия онлайн-школ с технологическими вузами страны. Подобные коллаборации способны помочь решить и другую проблему - трудоустройство. Традиционные вузы находятся в постоянном диалоге с бизнесом, знают его потребности и понимают, какие кадры и для кого готовят. Партнерство онлайн-платформ с вузами поможет решить и проблему недоверия. Причем как со стороны работодателей, так и со стороны абитуриентов: ведь за онлайн-платформой или даже школой будет стоять реальный вуз со своей историей и базой достижений.

Цифровые технологии прочно прописываются в расписании лекций и семинаров

Сегодня мы не можем отрицать общемировые тренды и стремительно растущий рынок EdTech-услуг. Очевидно, что массового ухода образования в сеть не произойдет. Российская система государственного офлайн-образования эффективна - это факт. Она имеет вековые традиции. При этом интернет-образование сверхмобильно и динамично. Сегодня в России уже уверенно себя зарекомендовали онлайн-платформы для обучения иностранным языкам, для корпоративного образования. Подобный опыт нужно переносить на другие виды образования, в первую очередь ориентированные на инновации и будущее.