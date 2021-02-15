Родителей могут обязать платить алименты школьникам до 20 лет

Родителей могут обязать выплачивать алименты на детей-школьников до 20 лет. Это хотят прописать в соответствующем законопроекте. О такой инициативе рассказала РИА Новости первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, сейчас продолжается работа над документом и, возможно, он потребует внесения изменений в закон "Об образовании". Депутат надеется, что доработанный проект в весеннюю сессию рассмотрит и профильный комитет, и Госдума.

"Ребенку исполнилось 18 лет, он дееспособный, совершеннолетний, но он не может трудиться, у него нет трудовой занятости, потому что он обучается в школе. Мы предлагаем, чтобы у детей была возможность получать от родителей средства на содержание. Потому что тот, с кем живет ребенок, - он участвует, а тот, кто не живет с ребенком - говорит, что он совершеннолетний", - рассказала Ольга Окунева.

Депутат подчеркнула, что сейчас рассматривается возможность обязать родителей платить алименты на детей-школьников до 20 лет, на текущей стадии работы над законопроектом этот возраст возражений не вызывает.