Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, сообщается на сайте российского ведомства. Цель будущей совместной работы - наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом.

Сотрудничающий центр в России предполагается создать на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб", а координирующая роль будет у Роспотребнадзора. В сообщении ведомства говорится: "На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений".