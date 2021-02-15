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Рубрика: Экономика

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Текст: Евгений Гайва
Россия с 15 февраля возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Распоряжение правительства России было принято 3 февраля 2021 года. Самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, а в Ереван - четыре раза в неделю.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Воспользоваться авиарейсами в Азербайджан туристы пока не смогут. Как поясняют в Ассоциации туроператоров России (АТОР), въезд в Азербайджан пока разрешен только сотрудникам и руководителям дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и членам их семей, гражданам Азербайджана и членам их семей, иностранцам, имеющим постоянный или временный вид на жительство, разрешение на работу в стране, а также иностранным студентам, обучающимся в вузах Азербайджана. Такой режим будет действовать до 31 марта 2021 года. К тому же сейчас для въезда в Азербайджан необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сданный не более чем за 48 часов до вылета рейса.

Фото: iStock
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В Армению разрешен въезд россиянам и в деловых, и в личных, и в туристических целях. Для въезда необходим ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Причем справка с отрицательным результатом может быть предоставлена на русском, английском или армянском языках, отмечают в АТОР.

Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Постепенное восстановление авиасообщения началось летом 2020 года. На данный момент Россия возобновила прямое регулярное авиасообщение с 24 странами.

Среди них Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Эфиопия, Сейшелы и Великобритания, Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, Греция, Сингапур, Азербайджан, Армения. Авиасообщение с Великобританией вновь было приостановлено с 22 декабря 2020 года, этот режим несколько раз продлевался. На данный момент он действует до 16 февраля 2021 года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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