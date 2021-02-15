Россияне установили новый национальный рекорд на Australian Open-2021. Впервые в истории Открытой эры, то есть с 1968 года, в четвертьфинал мужской сетки турнира "Большого шлема" пробились сразу три наших теннисиста - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. И один из них точно окажется в полуфинале, так как Медведев и Рублев вышли друг на друга.

Четвертая и восьмая ракетки мира, двое лучших российских игроков, которые перед Открытым чемпионатом Австралии выиграли командный ATP Cup, не потерпев ни одного поражения в одиночных матчах, в ночь с понедельника на вторник по московскому времени уже выяснили, кто из них продолжит борьбу за трофей. А накануне они рассказали, что думают о четвертьфинале, который в Мельбурне тут же назвали российским блокбастером.

Медведев в четвертом круге обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Рублев взял два сета у норвежца Каспера Рууда (6:2, 7:6 (7:3)), после чего соперник снялся из-за травмы мышц пресса.

- Хорошая новость в том, что хотя бы один из нас точно сыграет в полуфинале, - отметил Рублев в интервью на корте. - Но поединок будет очень напряженным. Даниил ведь уже побеждал меня в четвертьфинале US Open. Надеюсь, в четвертьфинале Australian Open мы оба снова выступим на высочайшем уровне и покажем захватывающую борьбу.

Медведев, который считался фаворитом в этой встрече, тоже был настроен решительно.

- Это потрясающий момент, ведь я впервые оказался в четвертьфинале Australian Open. Для меня это большое достижение. Но мне все время хочется большего. Но буду двигаться к цели шаг за шагом, - цитирует Медведева пресс-служба турнира. - Еще один невероятный результат для российского тенниса в том, что сразу трое россиян вышли в четвертьфинал и один из них точно попадет в полуфинал, так как мы с Рублевым будем биться за одну путевку. А еще мы с Андреем очень рады за Аслана Карацева. Мы за ним наблюдали во время ATP Cup и еще тогда подумали, что он может всех удивить на "мэйджоре".

Напомним, что дебютант турниров "Большого шлема" Аслан Карацев в пятисетовом матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. А сегодня рано утром сыграет с болгарином Григором Димитровым. Карацев стал первым за 10 лет игроком из квалификации, который добрался до такой серьезной стадии "Большого шлема.

В остальных четвертьфиналах действующий чемпион серб Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым, а испанец Рафаэль Надаль - со Стефаносом Циципасом. Причем у грека должно было остаться много сил. Четвертый круг он прошел на отказе итальянца Маттео Берреттини.

В женской части Australian Open тоже определились все четвертьфинальные пары: Эшли Барти (Австралия) - Каролина Мухова (Чехия), Дженнифер Брэйди (США) - Джессика Пегула (США), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) - Наоми Осака (Япония), Серена Уильямс (США) - Симона Халеп (Румыния). Прошлогодняя победительница американка Софья Кенин вылетела из сетки еще во втором круге.