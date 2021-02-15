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15.02.2021 21:19
Рубрика: Спорт

Притяжение Перми

Наша сборная снова проведет встречи квалификации ЧЕ-2022 во дворце спорта "Молот"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Несмотря на то, что еще в минувшее воскресенье в Москве проводился "Матч Всех Звезд" Единой лиги, приглашенные в мужскую национальную сборную игроки, которым предстоит добывать путевку на Евробаскет-2022, уже находятся и готовятся в Перми. Здесь на этой неделе во дворце спорта "Молот" состоятся встречи россиян с командами Северной Македонии и Эстонии в рамках финишного отрезка квалификации континентального первенства.
Из-за переформата календаря квалификации сборная России встретится с македонцами в Перми во второй раз. Фото: fiba.basketball Из-за переформата календаря квалификации сборная России встретится с македонцами в Перми во второй раз. Фото: fiba.basketball
Из-за переформата календаря квалификации сборная России встретится с македонцами в Перми во второй раз. Фото: fiba.basketball

В распоряжении главного тренера Сергея Базаревича 16 баскетболистов. Это разыгрывающие и атакующие защитники Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все - "Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма", Пермь), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань", Краснодар); форварды Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Станислав Ильницкий ("Локо-Кубань"), Евгений Валиев ("Химки"), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов), Никита Балашов ("Восток-65", Южно-Сахалинск), Павел Савков ("Ираурги", Испания), Андрей Воронцевич (экс-ЦСКА, ныне без клуба); центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев ("Парма").

Фото: Михаил Синицын
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Компания подобралась весьма разношерстная. Здесь и лидеры своих клубов Единой лиги, и представитель второго уровня национального чемпионата сахалинец Балашов, игрок команды аж третьей по рангу испанской лиги Савков-младший, плюс даже формально безработный ветеран сборной Воронцевич. Такая вынужденная "солянка" объясняется тем, что снова календарное "окно" для выступлений национальных дружин по времени совпадает с туром Евролиги.

В четверг "Химки" принимают испанскую "Басконию", питерский "Зенит" в пятницу сыграет в столице Сербии Белграде против местной "Црвены Звезды". А если бы не перенос встречи ЦСКА - "Панатинаикос" (Греция) из-за коронавирусных проблем соперников, то наша сборная в Перми могла недосчитаться еще и таких важных исполнителей, как Антонов и Боломбой.

Напомним, то в этом отборочном цикле подопечные Базаревича в Неаполе уступили Италии (64:83), в Перми взяли верх над Северной Македонией (77:67). Затем разъезды прекратились, турнир перешел в формат "ковидных пузырей". В ноябре прошлого года россияне в эстонском Таллине разгромили хозяев (84:56) и снова не справились с итальянцами (66:70).

Теперь 19 февраля на берегах Камы сразимся с македонцами и через два дня матч с Эстонией. Также здесь с четверга по понедельник пройдут игры Италия - Северная Македония (дважды), Италия - Эстония, Северная Македония - Эстония. Положение в группе "В": Италия - 3 победы - 0 поражений, Россия - 2-2, Эстония - 1-2, Северная Македония - 0-2. Для выхода на Евробаскет-2022 хозяевам пермского паркета достаточно не оказаться аутсайдерами квартета.

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