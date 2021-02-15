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15.02.2021,  
10:15
Текст:  Алексей Иванов

Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Российские радиолокационные станции (РЛС) успешно прошли проверку на обнаружение и сопровождение самых сложных целей, в том числе гиперзвуковых и летящих не по баллистической траектории.

Фото: Минобороны РФ
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Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор "НИИ дальней радиосвязи" Сергей Сапрыкин, отвечая на вопрос о возможностях отечественной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

По его словам, работа с перспективными целями предусматривалась тактико-техническим заданием на новое поколение станций СПРН еще два десятилетия назад. Таким образом, сделанные ранее прогнозы о развитии ракетного вооружения оказались точными, что позволило заранее подготовиться ко всем современным угрозам.

- Пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось, - резюмировал Сергей Сапрыкин.

Как уже писала "РГ", в декабре прошлого года в России завершились государственные испытания СПРН, в ходе них отрабатывались задачи по получению, обработке и передачи на командный пункт информации о ракетном ударе. На данный момент система раннего предупреждения включает в себя космическую группировку (спутники "Тундра") и наземные РЛС типа "Воронеж".

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