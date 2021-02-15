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15.02.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Держаться на плаву

Ватерполисты пытаются войти в число участников Олимпиады
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В Роттердаме (Нидерланды) проходит олимпийский отборочный турнир мужских ватерпольных команд, в числе которых и Россия. После положительных тестов на коронавирус у ряда турецких игроков в соревнованиях осталось 11 соискателей трех путевок в Токио.

На предварительном этапе участники разделены на две подгруппы. Наши спортсмены под началом главного тренера Сергея Евстигнеева - в шестерке под литерой "В". Пока нужно попасть в топ-4, чтобы продолжить борьбу за пропуск в Японию.

Пловец Чупков одержал победу на дистанции 100 метров на чемпионате России

Состав сборной России: вратари - Костров ("Синтез", Казань), Вик. Иванов (ЦОП Москомспорта); центральные нападающие - Лисунов, Деревянкин (оба - "Синтез"), Круг ("Раднички", Сербия); защитники - Сучков, Пронин (оба - "Синтез"), Киселев, Степанов (оба - "Спартак-Волгоград"); подвижные нападающие - Меркулов ("Юг", Хорватия), Ашаев ("Спартак-Волгоград"), Нагаев ("Васпо", Германия), Холод ("Шпандау", Германия), Шепелев ("Синтез"), Харьков ("Младость", Хорватия).

В стартовом матче наши парни с минимальным перевесом победили европейского середняка Францию - 13:12. Вчера соперничали с Румынией, командой столь же невысокого статуса. В сражении с переменным лидерством зафиксирована ничья - 9:9. Осталось сыграть с Германией (сегодня), Хорватией (17 февраля) и хозяином бассейна сборной Нидерландов (18-го). В группе "А", где находится наш потенциальный оппонент по четвертьфиналу (19 февраля), выступают Греция, Черногория, Грузия, Канада, Бразилия.

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